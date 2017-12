Be to, išlaisvinta daugiau kaip 98 proc. žemių, kurias grupuotė buvo užėmusi nuo 2014 metų. „Mes galime pasakyti, kad didžioji dauguma teroristų, kažkada kovojusių po IS vėliava, dabar yra negyvi ar kalinami“, - teigiama pranešime.

IS 2014 metais užėmė dideles teritorijas Šiaurės Irake ir Sirijoje ir paskelbė čia kalifatą. Tačiau po ilgo karo grupuotė prarado beveik visas pozicijas. Prieš kelias savaites Irakas oficialiai paskelbė, kad IS šalyje įveikta. Džihadistai šiandien kontroliuoja tik kelias žmonių retai gyvenamas teritorijas Sirijoje.

Ir toliau lieka neaišku, ar dar gyvas yra IS lyderis Abu Bakras al-Baghdadis. Rusija vasarą pranešė, kad jis galimai žuvo per antskrydį.