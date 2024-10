Iš Elono Musko – solidi pinigų injekcija, galinti lemti Trumpo sėkmę

D. Trumpo retorikos šabloną E. Muskas kartoja net pasisakydamas mokslo klausimais, kurie technologijų bendrovių vadovui turėtų būti ypač aktualūs. Šią savaitę, duodamas interviu buvusiam „Fox News“ veidui Tuckeriui Carlsonui, E. Muskas, nors ir mėgino įsiteikti antivakserių judėjimo šalininkams, vis dėlto pasistengė neperlenkti lazdos. „Apskritai nesu nusiteikęs prieš skiepus. <...> Bet neturėtume versti žmonių skiepytis“, – pasakė jis, prieš tai pagyręs vakcinas nuo raupų ir poliomielito. D. Trumpas vakciną nuo COVID-19 yra pavadinęs vienu didžiausių žmonijos pasiekimų, tačiau per šią kampaniją nurodė sumažinsiantis finansavimą mokykloms, kuriose įvesti privalomi skiepai, be to, į savo pereinamojo laikotarpio komandą priėmė Robertą F. Kennedy jaunesnįjį – garsiausią šalies antivakserį.