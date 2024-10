JAV prezidento rinkimai pasiekė naują įtampos lygį

Aktyvi ir gerai finansuojama Harris kampanija išgyvena prastų apklausų rezultatų etapą. Nors svyruojančių valstijų tyrimuose ji išlaiko minimalią persvarą prieš Trumpą, Harris aiškiai nukrito nacionaliniuose reitinguose. Aš pats nesu linkęs šių tyrimų labai sureikšminti – tokio artumo etapo tyrimai dažnai klysta, be to, daugelis jų įvairiai kompensuoja ankstesnes Trumpo pergales. Jei tyrimai klysta į respublikonų pusę tiek, kiek klydo 2016 ir 2020 metais, Harris neturi šansų. Jei tyrimai klysta į demokratų pusę tiek, kiek klydo 2022 vidurio kadencijos rinkimuose, šansų neturi Trumpas. Svyravimai šiuo atveju sudaro procentą ar pusę ir yra natūralūs – bet tokiuose artimuose rinkimuose kiekvienas jų sukelia didžiulį susijaudinimą. Tačiau jie rodo, kad šansai išlieka lygūs ir niekas esmingai neišsiveržė į priekį (o jei taip ir yra, nėra kaip to sužinoti).