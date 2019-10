Įtariamieji „nusiųsti į užsienį“ ir „buvo išskirtos didelės pinigų sumos siekiant juos paruošti“ atakai prieš vadą, teigiama gvardiečių oficialiame tinklapyje „Sepahnews“.

Paslaptingasis Q. Soleimani vadovauja už operacijas užsienyje atsakingoms Revoliucinės gvardijos elitinėms pajėgoms „al Quds“, ir laikomas Irano karinės strategijos koordinatoriumi regione.

„Sepahnews“, remdamasis gvardijos žvalgybos vadovu Hosseinu Taebu (Hoseinu Tajebu), paskelbė, kad trys suimtieji planavo įvykdyti išpuolį prieš Q. Soleimani per šiitų religinę ceremoniją Irano pietuose.

Įtariama, kad šie asmenys iškasė tunelį po gvardiečių vado tėvui priklausančia šiitų šventove Kermano mieste, ir slapta padėjo jame „350–500 kg sprogmenų“, pareiškė H. Taebas.

„Surengti planuotą ataką, sumanytą arabų ir izraeliečių slaptųjų, buvo nuspręsta prieš kelerius metus“, – pridūrė jis.

Pasak pareigūno, įtariamieji, kurių tapatybės nebuvo atskleistos, jau seniai pateko į gvardiečių akiratį ir buvo areštuoti planuodami ataką.

Q. Soleimani tapo Irano paramos Irako ir Sirijos vyriausybėms kovoje su džihadistų judėjimu „Islamo valstybė“ viešuoju veidu.

Kovo mėnesį jis buvo apdovanotas Irano aukščiausiu kariniu apdovanojimu – Zolfagaro ordinu.

Žinia apie areštus nuskambėjo dvi dienos po to, kai Q. Soleimani davė retą interviu, transliuotą per iraniečių valstybinę televiziją. Pokalbio metu jis atskleidė savo vaidmenį per 2016 metais Libane vykusį Izraelio karą su šiitų judėjimu „Hizbollah“.