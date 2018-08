Gvardijos sausumos pajėgų pranešime sakoma, kad įtariami teroristai į šalį pateko perėję sieną netoli Ošnavijės miestelio šiaurės vakarinėje Vakarų Azerbaidžano provincijoje. Kariškiai nurodė, kad „per įnirtingą susirėmimą“ žuvo mažiausiai 10 įsibrovėlių, o kiti buvo sužeisti. „Išardžius šią teroristų grupę buvo konfiskuota nemažai ginklų, šaudmenų ir ryšių įrangos“, – sakoma pranešime. Šioje Irano dalyje jau seniai veikia kurdų sukilėliai. Teheranas kaltina JAV, Saudo Arabiją ir Izraelį remiant kovotojus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.