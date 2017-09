„Jeigu Jungtinės Valstijos nesilaikys įsipareigojimų ir sutryps šį susitarimą, tai reikš, kad jos susidurs su tolesniu šalių pasitikėjimo trūkumu“, – televizijai NBC Niujorke sakė H. Rouhani. „Kuri šalis po tokio įmanomo scenarijaus norės sėsti prie stalo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir kalbėtis tarptautiniais klausimais?“, – kalbėjo jis. Antradienį kreipdamasis į Jungtines Tautas JAV prezidentas Donaldas Trumpas užsiminė, kad jo vadovaujama administracija būtų pasirengusi pasitraukti iš susitarimo. H. Rouhani teigė, kad jeigu taip įvyktų, Iranas tęstų anksčiau vykdytą branduolinę politiką. Ji, anot Teherano, visada buvo skirta užsitikrinti energetinius resursus. Susiję straipsniai: Mirė S. Petrovas – „žmogus, išgelbėjęs pasaulį“ nuo branduolinio karo Prancūzija ragina derėtis dėl Irano branduolinio susitarimo pratęsimo „Žinoma, turiu omenyje sugrįžimą tik prie taikių veiksmų“, – sakė Irano prezidentas. Jis pabrėžė, kad Iranas pats nesiekia palikti susitarimo. „Mes laikomės tarptautinių protokolų ir niekada negaminsime branduolinių ginklų“, – kalbėjo H.Rouhani. „Lygiai taip, kaip praeityje niekada nesiekėme keliauti šiuo keliu, taip ir neplanuojame to ateityje – ji (programa) visada buvo taiki“, – pridūrė prezidentas. 2015 metais tarptautinė bendruomenė ir Iranas susitarė, jog Teheranas sustabdys branduolinę programą mainais į sankcijų šaliai atšaukimą.











