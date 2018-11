Pulgauno mieste Maharaštros valstijoje įvykęs incidentas atkreipė dėmesį į tai, kaip šalyje tvarkoma karinė amunicija. Sandėlio darbuotojams kraunant nuo 2014 metų nebegaminamus rusiškus priešlėktuvinius sviedinius viena dėžė iškrito ir sprogo, pranešė laikraštis „The Times of India“. „Darbininkams iškraunant šaudmenų dėžę ji nukrito ant žemės. Įvyko sprogimas, per kurį iš karto žuvo keturi iš jų. Dar du mirė pakeliui į ligoninę“, – naujienų agentūrai AFP sakė aukšto rango pareigūnas Nikhilas Pingle. Dar 10 žmonių per sprogimą buvo sužeisti. Indijos ginkluotosios pajėgos yra patyrusios ne vieną nelaimingą atsitikimą, įskaitant gaisrus. Dėl tokios istorijos dažnai kaltinami negriežti saugumo standartai. Prieš dvejus metus per sprogimą tame pačiame sandėlyje Pulgaune žuvo 18 žmonių, įskaitant du aukšto rango karininkus. Šis Antrojo pasaulinio karo metais pastatytas sandėlis yra vienas didžiausių šalyje. Jame laikoma bombų, granatų ir kitokių sprogmenų. 2013 metais povandeniniame laive „INS Sindhurakshak“ Mumbajuje kilus gaisrui laivas nuskendo, žuvo 18 jūrininkų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.