Lig šiol Aukščiausiojo Teismo teisėjas Pablo Llarena Conde tyrė tik kelių Katalonijos parlamento narių bylas, kuriose jie kaltinami rengę maištą, vykdę antivyriausybinę veiklą ir grobstę lėšas. Tačiau teismas penktadienį paskelbė, kad teisėjas taip pat perėmė atstatydinto Katalonijos lyderio Carleso Puigdemonto ir 13 jo buvusių ministrų bylas, kurios iš pradžių buvo nagrinėjamos Ispanijos žemesnio lygio nacionaliniame teisme. Ispanijos ministras pirmininkas Mariano Rajoy spalio 27 dieną atleido separatistų lyderius, kai Katalonijos parlamentas vienašališkai paskelbė nepriklausomybę nuo Ispanijos. Jie taip pat kaltinami rengę maištą, vykdę antivyriausybinę veiklą ir grobstę lėšas. Susiję straipsniai: ES remia Ispaniją, kovojančią prieš Katalonijos atsiskyrimą Ispanijos premjeras žada nugalėti separatistus Katalonijos rinkimuose P. L. Llarena taip pat prisiims atsakomybę už dviejų Katalonijos nepriklausomybę remiančių asociacijų vadovų, kaltinamų antivyriausybine veikla, bylas. Nacionalinio teismo teisėja Carmen Lamela visus kaltinamuosius nurodė įkalinti, kol laukiama tyrimo tęsinio. Ji taip pat išdavė arešto orderį suimti C. Puigdemontą ir keturis jo buvusius ministrus, kurie šiuo metu yra Belgijoje ir neatvyko į teisminę apklausą. Dėl tokių teisėjos sprendimų, Madridas susilaukė kaltinimų, kad dėl Katalonijos nepriklausomybės siekio yra laikomi „politiniai kaliniai“. Kita vertus P. L. Larena nusprendė, kad buvę parlamento nariai gali likti laisvi, kol atliekamas tyrimas. Vadinasi, jis gali įsakyti paleisti ir kitus suimtus separatistų lyderius, likus vos kelioms savaitėms iki gruodžio 21 dienos regioninių rinkimų Katalonijoje. P. L. Llarena Kataloniją pažįsta gerai, nes ten keletą metų gyveno. Pasak jo, regioninio parlamento, vyriausybės ir nepriklausomybės asociacijų bylos susiję, rašoma teismo pranešime. Ano teisėjo, visos bylos turėtų būti nagrinėjamos kartu, ypač dėl to, kad kaltinimas maištu reiškia koordinuotus visų kaltinamųjų veiksmus. C. Puigdemontui ir jo buvusiems ministrams pateikti kaltinimai yra sunkūs ir gali reikšti nuosprendžius kalėti iki 30 metų.

