Tiltai per Oronto upę Idlibą jungė su kaimynine, vyriausybės kontroliuojama Chamos provincija, nurodė Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Tiltus susprogdino islamistų frakcijos iš Nacionalinio išvadavimo fronto (NLF) – Idlibo aljanso, kuriam priklauso daugiausia ne džhadistai, sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas. „Tai buvo du pagrindiniai rajono tiltai, tačiau (ten) yra ir kitų“,– naujienų agentūrai AFP sakė jis. Susprogdinti tiltai buvo Gabo lygumoje, apimančioje Chamos ir Idlibo provincijų dalis. Jie galėjo būti tarp pirmųjų vyriausybės puolimo taikinių. Vyriausybinės pajėgos aplink Idlibą – vienintelę sukilėlių dar kontroliuojamą Sirijos provinciją – telkiamos jau kelias savaites, ypač Gabe, kuris kažkada buvo svarbus žemės ūkio regionas. „Sukilėliai matė intensyvią režimo veiklą, atvykstančius tankus ir šarvuočius, – sakė R. Abdel Rahmanas. – Sukilėlių grupės laukdamos karinės operacijos stiprina savo pozicijas.“ Pastarosiomis dienomis vyriausybė ir jos sąjungininkė Rusija suintensyvino retoriką prieš sukilėlius Idlibe, kur dominuoja džihadistų aljansas „Hayat Tahrir al Sham“ (HTS), suformuotas buvusio „al Qaeda“ padalinio Sirijoje „al Nusra Front“. „Sirijos vadovybė priėmė sprendimą nugalėti „al Nusra Front“ Idlibe, nesvarbu, kokių aukų tai pareikalaus“, – ketvirtadienį sakė Sirijos užsienio reikalų ministras Walidas al Muallemas. Trečiadienį Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas paragino Vakarus netrukdyti „antiteroristinei operacijai“ Idlibe ir sakė: „Šį pūlinį reikia likviduoti.“ Minimame rajone taip pat yra turkų karių, o Ankara, remianti NLF, reiškė nepritarimą bet kokiam didelio masto puolimui, kuris sukeltų naują pabėgėlių egzodą. Damasko ir Maskvos surengtas Idlibo puolimas galėtų būti paskutinis didelis 2011 metais kilusio Sirijos pilietinio karo mūšis. Per šį konfliktą jau žuvo daugiau kaip 350 tūkst. žmonių; milijonai gyventojų turėjo palikti savo namus.

