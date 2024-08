Į tremtį pabėgęs Katalonijos separatistų lyderis patvirtino grįžtąs į Ispaniją

Jis Barselonoje turi dalyvauti 10 val. prasidėsiančiame balsavime dėl naujojo Katalonijos vadovo. Valandą prieš tai jo griežtosios linijos separatistų partija JxCAT suplanavo C. Puigdemont’o pasveikinimo ceremoniją prie Katalonijos regioninio parlamento Barselonoje.

Jei C. Puigdemont’as bus areštuotas dėl savo vaidmens 2017 m., kai Katalonija nesėkmingai mėgino paskelbti nepriklausomybę, balsavimas dėl įgaliojimų gali būti atšauktas.

„Įprastomis demokratinėmis sąlygomis parlamentarui, kaip aš, nereikėtų skelbti apie savo ketinimą dalyvauti sesijoje“, – socialiniame tinkle X paskelbtame vaizdo įraše sakė C. Puigdemontas. „Tačiau mūsų šalyje nėra normalių demokratinių sąlygų, – sakė jis. – Pirmiausia dėl to, jog esame ilgai persekiojami už tai, kad leidome katalonams balsuoti per apsisprendimo referendumą. Antra, Aukščiausiasis Teismas atsisako paklusti patvirtintam ir galiojančiam amnestijos įstatymui. Į šį iššūkį reikia atsakyti ir jį atremti. Todėl nusprendėme grįžti iš tremties“.