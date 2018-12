Prieš paskelbdami nugalėtoją žurnalo redaktoriai paskelbia dešimties pretendentų „trumpąjį sąrašą“. Komentuodami V. Putino įtraukimą redaktoriai pažymėjo, kad Rusijos prezidentas „kovo mėnesį užtikrintai laimėjo rinkimus, pratęsdamas savo buvimą prezidento poste šešeriems metams“. Redaktoriai nurodė, kad jis valdo vykstant tyrimui dėl Rusijos kišimosi į JAV rinkimus, po buvusio rusų šnipo Sergejaus Skripalio ir jo dukters apnuodijimo Didžiojoje Britanijoje ir augant įtampai Ukrainoje.

„Time“ redaktorių nuomone, D. Trumpui, kuris 2016-aisiais jau buvo paskelbtas „Metų žmogumi“, šiemet sekėsi manevruoti tarp skandalų ir krizių, pradedant Baltųjų rūmų problemomis ir baigiant prekybos karu su Kinija bei problemomis dėl migrantų.

Į 2018-ųjų „Metų žmogaus“ vardą taip pat pretenduoja Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas, kuriam, kaip primena „Time“, per šiuos metus pavyko tris kartus susitikti su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu.

Į „trumpąjį sąrašą“ įtrauktas ir specialusis prokuroras R. Muelleris, vadovaujantis JAV tyrimui dėl Rusijos kišimosi per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją. Per šį tyrimą 32 asmenų ir trijų kompanijų atžvilgiu iš viso jau pateiktas 191 kaltinimas.

Į sąrašą taip pat įtraukti spalio pradžioje Saudo Arabijos konsulate Stambule nužudytas J. Khashoggi, amerikietė Christine Blasey Ford, pranešusi apie dabartinio JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo Bretto Kavanaugh lytinį priekabiavimą, buvusi aktorė ir britų princo Harry žmona Meghan Markle, JAV kino režisierius Ryanas Coogleris, pastatęs filmą „Juodoji pantera“ (Black Panther) apie tamsiaodį superherojų.

Be to, „Time“ titulą gali pelnyti kampanija „March for Our Lives“, pradėta po šaudynių Floridos mokykloje. Ja siekiama atkreipti dėmesį į būtinybę griežtinti ginklų kontrolę ir į migrantų šeimas, išskirtas prie JAV sienos.

Nuo 1927 metų „Time“ renka „Metų žmogų“, kuriuo gali tapti vienas asmuo arba žmonių grupė, padarę reikšmingą teigiamą arba neigiamą poveikį besibaigiančių metų įvykiams.