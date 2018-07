„Siekiant užtikrinti saugumą, reisu CA876 skridęs lėktuvas grįžo į Paryžių ir saugiai nusileido“, – socialiniuose tinkluose pranešė oro linijos „Air China“. Daugiau informacijos apie incidentą nebuvo skelbiama. Tačiau kinų valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ netrukus paskelbė trumpą pranešimą, kuriame, remiantis „Air China“ Paryžiaus biuro informacija, teigiama, kad terorizmo pavojus „laikomas netikru“. Oro linijų teigimu, lėktuvas vėl išskris kaip įmanoma greičiau „užtikrinus saugumą“. Laineris turėjo išvykti iš Charles'o de Gaulle'io (Šarlio de Golio) oro uosto 12 val. 30 min. Paryžiaus (13 val. 30 min. Lietuvos) laiku. „Air China“ nepatikslino, kokį atstumą nuskrido orlaivis prieš sugrįždamas į Paryžių.

