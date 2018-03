79 metų buvęs Volstrito bankininkas buvo kritikuojamas dėl savo ryšių su Brazilijos statybų milžine „Odebrecht“. Prezidentas neigė kaltinimus, kad jis yra paėmęs kyšių, bet pareiškė, kad jo atsistatydinimas bus „geriausia šaliai“. „Atsidūriau šioje sunkioje padėtyje, dėl kurios neteisingai atrodau esąs kaltas, todėl manau, kad šaliai bus geriausia, jeigu atsistatydinsiu iš Respublikos prezidento pareigų“, – per televiziją paskelbė P. P. Kuczynski. Prezidentas sėdėjo prie poliruoto konferencijų stalo, o už jo stovėjo paniurę vyriausybės nariai. „Nenoriu būti kliuvinys, kad šalis toliau kentėtų dėl pastarojo meto neaiškumo“, – sakė P. P. Kuczynski. P. P. Kuczynski – pirmasis prezidentas, netekęs posto dėl skandalo, per kurį brazilų kompanija pripažino mokėjusi milijonus dolerių kyšių ir teikusi dovanas Lotynų Amerikos politikams bei verslininkais, kad užsitikrintų valstybinių užsakymų. Susiję straipsniai: Peru parlamentas nubalsavo pradėti prezidento apkaltos procesą Riaušės Peru sostinėje per tūkstantinius protestus prieš malonės suteikimą buvusiam prezidentui Fujimori Jis atsistatydino likus kelioms savaitėms iki planuoto vadovavimo Amerikos šalių viršūnių susitikimui, vyksiančiam Limoje balandžio 13–14 dienomis. Planuojama, kad į jį susirinks JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir kiti Vakarų pusrutulio lyderiai. Kongresas nurodė, kad ketvirtadienį svarstys prezidento atsistatydinimą ir penktadienį balsuos, ar jį priims. Numanomas balsų pirkimas Pernai gruodį P. P. Kuczynski per plauką išvengė apkaltos, kai nedidelė grupelė opozicijos politikų, tarp jų buvusio valstybės vadovo Alberto Fujimori sūnus Kenji Fujimori, per balsavimą parlamente susilaikė. A. Fujimori tuo metu dar kalėjo, tačiau apkaltos išvengęs P. P. Kuczynski netrukus humanitariniais pagrindais suteikė jam malonę. Eksprezidentas 2007-aisiais buvo nuteistas kalėti už savo vaidmenį žudynėse, kurias praėjusio amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykdė slapti kariuomenės smogikų būriai, persekioję marksistų sukilėlius ir jiems prijaučiančius civilius. Teismas jam skyrė 25 metų kalėjimo bausmę. Analitikai sakė, kad šįkart P. P. Kuczynski turi mažiau šansų išvengti apkaltos. Nuo itin nepopuliaraus prezidento nusigręžė daug jo buvusių politinių sąjungininkų, o viešosios nuomonės apklausos rodo, kad dauguma šalies gyventojų nori, kad jis būtų nušalintas. Kad netektų surengti pirmalaikių rinkimų neramiu laikotarpiu, tvyrant dideliam rinkėjų nepasitenkinimui politinėmis partijomis, prezidento pareigas veikiausiai perims viceprezidentas Martinas Vizcarra, šiuo metu dirbantis Peru ambasadoriumi Kanadoje. M. Vizcarra, tikriausiai ketvirtadienį grįšiantis į Limą, galėtų eiti valstybės vadovo pareigas iki 2021 metų liepos, numatytos P. P. Kuczynski mandato pabaigos. Trečiadienį didėjo spaudimas P. P. Kuczynski atsistatydinti: opozicija pareiškė, kad keblioje padėtyje atsidūręs prezidentas prieš apkaltos balsavimą mėgina pirkti balsus. Įstatymų leidėjai iš eksprezidento dukros Keiko Fujimori Liaudies jėgos partijos paskelbė vaizdo įrašų, esą atskleidžiančių, kad jos brolis Kenji ir kiti derasi dėl valstybės užsakymų sutarčių mainais į balsus. Pasak deputatų, ši medžiaga įrodo, kad P. P. Kuczynski mėgino nupirkti jam palankių balsų. „Ši vyriausybė manė galinti nusipirkti viską. Tačiau visada atsiras drąsių ir dorų Peru žmonių, kurie neparsiduoda. Dabar laikas pasakyti ponui PPK, kad jis turi išeiti – DABAR!“ – savo tviterio žinutėje rašė Keiko Fujimori, panaudojusi prezidento inicialus. Teigiama, kad minėti vaizdo įrašai buvo nufilmuoti prieš pernai gruodį vykusį balsavimą dėl apkaltos, kurį P. P. Kuczynski atlaikė su Kenji Fujimori pagalba. Tačiau vyriausybė neigė pirkusi balsus. „Odebrecht“ šešėlis P. P. Kuczynski problemos susijusios su 782 tūkst. JAV dolerių, kuriuos prieš daugiau nei dešimtmetė Brazilijos bendrovė „Odebrecht“ sumokėjo jo privačiai konsultacijų įmonei. Daugelį mėnesių Peru prezidentas tvirtino, kad jo ir „Odebrecht“ nesiejo jokie politiniai ar verslo ryšiai. Trys P. P. Kuczynski pirmtakai buvo patekę į tyrėjų taikiklį dėl kaltinimų gavus kyšių iš „Odebrecht“. „Odebrecht“ pripažino Lotynų Amerikos politikams sumokėjusi iš viso apie 800 mln. JAV dolerių kyšių. Iš šios sumos 29 mln. JAV dolerių buvo sumokėti Peru politikams. „Odebrecht“ skandalas įtraukė virtinę įtakingiausių regiono politikų ir smarkiai supurtė Peru. Du buvę šios šalies prezidentai yra kaltinami gavę kyšių iš šios brazilų statybų milžinės. Analitikai įspėja, kad pastarieji įvykiai, susiję su P. P. Kuczynski apkaltos procesu, gali neigiamai paveikti šalies ekonomiką.

