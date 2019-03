Su Bahamų vėliava plaukiojančiame tanklaivyje rasti 13 žmonių – kaip manoma, visi jo įgulos nariai – yra saugūs, naujienų agentūrai AFP sakė policijos atstovė. Vietos valdžia nurodė, kad žvejybos laive buvo 14 žmonių, iš kurių du pavyko išgelbėti, o dar 12 tebeieškoma. Kol kas nebuvo paskelbta, kokio dydžio yra susidūrę laivai. Paieškų ir gelbėjimo operacijoje dalyvauja keli laivai. Sausį vienas vyras žuvo, o dar du buvo paskelbti dingusiais kitam tanklaiviui užsiliepsnojus, kai jis buvo pripildomas degalų prie Honkongo krantų. Vis dėlto nuogąstavimai dėl galimos ekologinės katastrofos šiame judriame laivybos kelyje, taip pat žinomame dėl savo delfinų ir vėžlių populiacijų, išsisklaidė, pareigūnams paskelbus, kad jokių teršalų neišsiliejo iš laivo, nelaimės metu negabenusio naftos krovinio. Tačiau 2017 metais susidūrus laivams prie žemyninės Kinijos krantų ištekėjo tūkstantis tonų palmių aliejaus. Dalis šių teršalų pasiekė Honkongo pakrantes, pražudė žuvų ir privertė uždaryti paplūdimius.

