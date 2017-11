Per televizijos transliuotą kreipimąsi H. Nasrallah pareiškė, kad Irake dislokuotų „Hezbollah“ kovotojų yra „didelis skaičius“. „Jei sužinosime, kad viskas baigta, ir kad tiems broliams ten būti nebereikia, jie sugrįš ir bus dislokuoti bet kurioje kitoje vietoje, kur bus reikalingi“, – sakė jis. H. Nasrallah taip pat paneigė, kad jo vadovaujama grupuotė kada nors siuntė ginklų į tokias konfliktų krečiamas šalis kaip Jemenas, Bahreinas ar Kuveitas. „Noriu oficialiai tai paneigti: nesiuntėme ginklų į Jemeną, Bahreiną, Kuveitą arba Iraką“, – sakė jis per televiziją. „Hezbollah“ taip pat neigia, kad ji būtų prisidėjusi prie raketos paleidimo į Saudo Arabiją anksčiau šį mėnesį. „Niekas iš Libano „Hezbollah“ neturi nieko bendra su šios raketos paleidimu, – pabrėžė H. Nasrallah. – Aš kategoriškai neigiu šiuos kaltinimus, nepagrįstus nei tiesa, nei faktais“.

