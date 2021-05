„Hamas“ surengė raketų ataką prieš Jeruzalę

Kiek anksčiau „Hamas“ paskelbė nustatantis Izraeliui galutinį terminą išvesti savo saugumo pajėgas iš Al Aksos mečetės komplekso – trečiosios švenčiausios islamo vietos.

Prieš paskelbiant oro pavojų Izraelyje, Gazos Ruože girdėjosi paleidžiamų raketų gausmas.

Kol kas neaišku, ar sprogo ant žemės nukritusios kovotojų paleistos raketos, ar dėl šios atakos suveikusios priešraketinės gynybos priemonės. Pranešimų apie padarytą žalą ir nukentėjusius žmones kol kas nebuvo.

JUST IN - Hamas launches multiple rockets towards central Israel, #Jerusalem minutes after the 6pm ultimatum ended.pic.twitter.com/KgYvlIr6bh