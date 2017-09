Demokratų kandidatė 2016 metų prezidento rinkimuose antradienį išleido naują knygą apie savo rinkimų kovą „Kas atsitiko“ (What Happened). Ta proga numatytas knygos pristatymo turas turėtų ne tik padidinti knygos perkamumą, bet galbūt vėl paversti H. Clinton svarbia JAV politinio gyvenimo figūra. Savo atsiminimų knygoje 69 metų politikė prisiima dalį atsakomybės už netikėtą pralaimėjimą – „Mano klaidos degina mane iš vidaus“, – rašo ji apie permainingą prezidento rinkimų kampaniją, pasibaigusią jos netikėtu pralaimėjimu. Jau ketvirtį amžiaus iš politinės arenos nesitraukianti buvusi valstybės sekretorė, iki šiol retai visuomenei leisdavusi vertinti ką nors daugiau nei jos profesinę veiklą, pasakodama apie savo išgyvenimus po rinkimų naujojoje knygoje atskleidžia ir savo pažeidžiamą pusę. Ji prisipažįsta, kad nebuvo nė dienos, kad nebūtų pagalvojusi apie savo pralaimėjimo priežastis. „Dar kurį laiką tai bus skaudu“, – rašo H. Clinton. Tačiau politikė neketina ignoruoti įvairių prie jos pralaimėjimo prisidėjusių išorinių veiksnių, tarp jų ir Rusijos bandymus paveikti rinkimų rezultatus, kritiką JAV žiniasklaidos priemonėse, Federalinio tyrimų biuro (FTB) pradėtą tyrimą dėl jos privataus elektroninio pašto serverio naudojimo tarnybos reikalais ir jos varžovo, Berni Sanderso, strategiją. „Nė vienas iš mano čia paminėtų veiksnių nemažina mano jaučiamos atsakomybės arba skaudulio, kad aš visus nuvyliau“, – rašo H. Clinton savo naujoje knygoje. „Tačiau aš neketinu purkštauti ar išnykti. Ruošiuosi daryti viską, kas yra mano galioje, kad visaip paremčiau stiprius demokratų kandidatus“. Antradienį Niujorke H. Clinton pradeda knygos pristatymo turą, per kurį ji dalindama autografus aplankys 15 šalies miestų. Taip pat numatyti jos pasirodymai vakarinėse televizijos pokalbių laidose, radijo programose ir tinklalaidėse. „Šokiruota“ Dėl gausių išankstinių užsakymų šie 494 puslapių memuarai, kuriuose D. Trumpas yra vadinamas nekompetentingu, nevertu, seksistu „melagiu“, jau pateko į perkamiausių internetinės prekybos milžinės „Amazon“ knygų sąrašą. H. Clinton rašo, kad išgirdusi D. Trumpą viešai pareiškiant, kad nugalėti Šiaurės Korėjos užsienio politikos keliamus iššūkius „nėra taip lengva“, ji delnu „plekšnojo sau per kaktą“. Knygoje H. Clinton taip pat pasakoja apie savo išgyvenimus per praėjusius rinkimus: kaip tikėjosi lengvos pergalės, tačiau rinkimų vakarą buvo „šokiruota“, kaip atsisakė psichoanalitikų ir antidepresantų, tačiau nemažai išgėrė „Chardonnay“, ir kaip rado nusiraminimą šeimoje, alternatyvaus kvėpavimo technikoje ir jogoje. H. Clinton pralaimėjimas D. Trumpui buvo jau antras – pirmą kartą 2008 metais Demokratų pirminiuose rinkimuose ją nugalėjo Barackas Obama. Todėl kai kurie demokratai nejaukiai jaučiasi dėl jos viešų patarimų, kaip toliau partija turėtų organizuoti politinius debatus. „Man daug labiau rūpi kaip mums, demokratams, toliau elgtis, kad susigrąžintumėme dalį žmonių, kurie akivaizdžiai buvo nepatenkinti 2016-aisiais“, – sakė senatorius Markas Warneris interviu CNN praėjusią savaitę. Tačiau H. Clinton savo knygoje sako norinti tiksliai išsiaiškinti, kas iš tiesų įvyko per 2016 metų rinkimus. „Žmonės yra pavargę. Kai kurie yra traumuoti“, o kiti nori sutelkti dėmesį ties tyrimu dėl Rusijos kišimosi į JAV prezidento rinkimus, rašo H. Clinton. „Visa tai aš suprantu. Tačiau mums svarbu suprasti, kas iš tiesų įvyko, – priduria ji. – Nes tai yra vienintelis būdas, kaip galėtume užtikrinti, kad tai daugiau nepasikartotų“.

