„Suskaičiuoti 89 mirties atvejai, – žurnalistams sakė Joshas Greenas. – Skaičiai ir toliau didės. Norime tam parengti žmones“.

Taip pat kyla vis daugiau klausimų, ar valdžia galėjo kur kas geriau reaguoti į vieną baisiausių gaisrų JAV istorijoje. Profesionalus banglentininkas Kai Lenny vaizdo įraše socialiniame tinkle „Instagram“ skundėsi, kad vangus valdžios atsakas sulėtino pagalbos pristatymą, nors vėliau buvo patvirtintas skrydis pristatyti vaistus. K. Lenny sakė, jog pats naudoja vandens motociklą, kad pristatytų žmonėms būtiniausius daiktus, nes daugelis kelių uždaryti.

Federalinė ekstremalių situacijų valdymo agentūra (FEMA) šeštadienį pranešė, kad daugiau nei dešimt federalinių agentūrų teikia pagalbą gaisro aukoms. Pasak jos, maždaug 150 FEMA darbuotojų, įskaitant paieškos ir gelbėjimo komandas, jau yra Maui mieste, dar daugiau jų atvyksta.

Skamba kritika, kad iš pradžių Maui nebuvo naudojamos perspėjimo sirenos. Gelbėjimo darbus dar labiau apsunkino tai, kad nedidelį Lahainos miestelį šiaurėje ir pietus galima pasiekti tik vienu dideliu keliu. Miestas nukentėjo ypač stipriai, daugelis gatvių ten atrodo it būtų karo zonoje.

Taip pat pasigirdo tvirtinimų, kad įsakymas evakuoti žmones galėjo būti paskelbtas per vėlai, sakoma feisbuke paskelbtame laikraščio „The New York Times“ pranešime. Pareigūnai tikino, kad gaisrai kontroliuojami. Ugniagesių vadas Bradfordas Ventura per spaudos konferenciją sakė, kad gaisrai išplito stebėtinai greitai ir kad iš pradžių buvo „beveik neįmanoma“ greitai įsakyti vykdyti evakuacijas.