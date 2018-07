Maskvos miesto teismas paliko galioti sprendimą skirti 15 parų administracinio arešto už žiūrovų taisyklių pažeidimą. „Laikau bausmę teisėta ir gerai pagrįsta“, – teisėjo Sergejaus Misiuros žodžius citavo naujienų agentūra „RIA Novosti“. Aktyvistės Veronika Nikulšina, Olga Kuračiova, Olga Pachtusova ir vienos iš grupės narių vyras Piotras Verzilovas praeitą savaitę buvo pripažinti kaltais dėl liepos 15 įvykusio incidento, kai jie, vilkėdami policijos uniformas, įbėgo į Lužnikų stadiono aikštę, kur tuo metu vyko čempionato finalo rungtynės tarp Prancūzijos ir Kroatijos. Aktyvistai nurodė, kad šis protestas ir vėliau paskelbtas pareiškimas bei vaizdo įrašas turi atkreipti dėmesį į Rusijos policijos piktnaudžiavimą padėtimi. Jų protestas buvo surengtas stadione rungtynes stebint Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ir Prancūzijos vadovui Emmanueliui Macronui, taip pat milijonams žiūrovų visame pasaulyje. Antradienį įvyks atskiras teismo posėdis dėl kaltinimų aktyvistams neteisėtai vilkėjus policijos uniformas. Už tokį nusižengimą gresia nedidelė bauda. „Pussy Riot“ pasaulyje išgarsėjo 2012 metais, kai trys šios grupės narės buvo suimtos dėl protesto prieš V. Putiną dainos, surengtos vienoje ortodoksų katedroje Maskvos centre. Grupės narės Nadežda Tolokonikova ir Marija Aliochina buvo nuteistos kalėti dvejus metus ir į laisvę išėjo po metų ir devynių mėnesių. Trečia protesto katedroje dalyvė Jekaterina Samucevič po dviejų mėnesių buvo paleista lygtinai. M. Aliochina pirmadienį pralaimėjo šmeižto bylą, jai ir interneto leidiniui „Sobesednik“ iškeltą laisvės atėmimo įstaigos, kurioje aktyvistė buvo kalinama. Duodama interviu šiam leidiniui „Pussy Riot“ narė skundėsi dėl vargingų darbo sąlygų ir kalinėms mokėtų menkų atlyginimų, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

