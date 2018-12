Graikijoje per protestus sulaikyta daugiau nei 100 žmonių

Atėnuose ketvirtadienio vakarą po minėjimo prasidėjus smurto protrūkiui buvo sulaikyti 66 žmonės, iš jų 13 buvo suimti, pranešė policija. Dar 15 žmonių buvo suimta Salonikuose, kur iš viso buvo sulaikyti 52 asmenys. Atėnuose protestuotojai statė degančias užtvaras, apmėtė policijos pareigūnus padegamosiomis bombomis, akmenimis ir apšaudė petardomis. Pareigūnai panaudojo ašarines dujas, garsines garantas ir vandens patranką. Susirėmimai kilo baigiantis 15-mečio Aleksio Grigoropulo atminimui skirtiems renginiams. Jaunuolis buvo nušautas 2008 metų gruodį per policijos naktinį reidą Atėnų rajone Egzarchijoje. Protestuotojai kasmet rengia demonstracijas šiam įvykiui paminėti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.