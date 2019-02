Gaisras Bangladešo sostinėje nusinešė 69 gyvybes

Ugniagesių atstovas Mahfuzas Ribenas naujienų agentūrą AFP informavo, kad per gaisrą žuvo 69 žmonės, o Bangladešo priešgaisrinės tarnybos vadas Ali Ahmedas pabrėžė, kad aukų skaičius gali augti. „Palaikų gali daugėti. Paieška tebesitęsia“, – sakė jis AFP. Pasak A. Ahmedo, gaisras galėjo kilti nuo dujų baliono, o liepsnos greitai persimetė į pastatą, kur buvo laikomi chemikalai, purškalai ir plastiko granulės. Gaisras apėmė keturis pastatus. Kitas ugniagesys žurnalistams sakė, kad trečiadienį 22 val. 40 min. vietos (18 val. 40 min. Lietuvos) laiku prasidėjęs gaisras buvo „suvaldytas“, tačiau dar neužgesintas. Nelaimės vietoje dirbo daugiau kaip 200 ugniagesių. Susiję straipsniai: Kaimuose – panika: vilkai puola net prie namų Kinijoje per gaisrą karštųjų versmių kurorto viešbutyje žuvo 19 žmonių Dakos universitetinės ligoninės policijos inspektorius Bacchu Mia nurodė, kad per gaisrą buvo sužeisti mažiausiai 45 žmonės, keturių iš jų būklė kritinė. „Liepsnos buvo visur“ Pasak liudininkų, į gaisrą pateko ir bendruomenės centre netoliese vykusio nuotakos pobūvio dalyviai, daugelis jų buvo sužeisti. Dakos policijos komisaro pavaduotojas Ibrahimas Khanas (Ibrahimas Chanas) sakė, kad ugnyje sudegė mažiausiai du automobiliai ir 10 rikšų. „Tarp aukų yra praeivių, žmonių, vakarieniavusių restorane, ir nuotakos pobūvio dalyvių“, – sakė jis. Televizija parodė, kaip ugniagesiai lipa kopėčiomis norėdami lieti vandenį ant vieno iš pastatų, kur gaisras buvo didele dalimi suvaldytas. Virš rajono skraidė sraigtasparnis. Dakos universitetinės ligoninės policijos inspektorius Bacchu Mia (Bakču Mija) nurodė, kad per gaisrą buvo sužeisti mažiausiai 45 žmonės, keturių iš jų būklė kritinė. Šimtai žmonių atskubėjo į ligonines ieškoti dingusių artimųjų. Haji Abdul Kaderas (Hadžis Abdul Kaderas), kurio parduotuvę sunaikino gaisras, sakė, jog liko gyvas vien todėl, kad buvo išėjęs į vaistinę. „Kai buvau vaistinėje, išgirdau didelį trenksmą. Atsigręžiau ir pamačiau visą gatvę, užkimštą automobiliais ir rikšomis, paskendusią liepsnose. Liepsnos buvo visur, – AFP sakė jis. – Apdegiau ir nuskubėjau į ligoninę.“ Vienas sužeistųjų Sohagas Hossainas (Sohagas Hosainas) laikraščiui „The Daily Star“ sakė, kad tuo metu, kai kilo gaisras, jis su dviem draugais dirbo plastiko gamykloje viename iš pastatų. Staiga jis išgirdo didžiulį triukšmą. Jie bandę pabėgti, bet jiems nepavykę. Per panašų gaisrą, kilusį 2010 metais sename Dakos pastate, kuris taip pat buvo naudojamas kaip chemikalų sandėlis, žuvo daugiau kaip 120 žmonių. Tai viena didžiausių su gaisrais susijusių nelaimių Dakoje. Sostinės pareigūnai po to gaisro ėmėsi griežtų priemonių prieš cheminių medžiagų sandėlius gyvenamuosiuose rajonuose, bet pastaraisiais metais pastangos juos išgyvendinti išsikvėpė.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.