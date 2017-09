Pasko apygardos šerifo biuras vėlų šeštadienio vakare tviteryje gyventojus perspėjo: „Nešaudykite į „Irmą“. Tai jos nesustabdys, tačiau galimas labai rimtas šalutinis poveikis“. Toks perspėjimas buvo išplatintas reaguojant į feisbuke sukurtą renginio puslapį, kuriame du Floridos vyrai kviečiai šaudyti į uraganą. Nors, kaip manoma, toks kvietimas tebuvo pokštas, maždaug 80 tūkst. žmonių nurodė, kad „dalyvaus“ arba „yra susidomėję“ šiuo renginiu. Be to, šerifo tarnyba paprašė tūkstančių žmonių, kurie feisbuke pasidalino kvietimu, taip pat pasidalinti perspėjimu nešaudyti į uraganą.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.