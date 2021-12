Filipinuose smogęs stipriausias šių metų Taifūnas pareikalavo daugiau gyvybių, nei manyta

Daugelyje rajonų nutrūko elektros tiekimas ir komunikacijos, audra plėšė stogus ir vartė betoninius elektros stulpus. Turistų pamėgtos Boholo provincijos gubernatorius Arthuras Yapas savo oficialiame puslapyje feisbuke nurodė, jog nusiaubtos salos merai pranešė, kad jų miestuose žuvo 49 žmonės.

Taigi bendras taifūno aukų, apie kurias jau buvo pranešta, skaičius, naujausiais oficialiais duomenimis, padidėjo iki 75-ių. Gubernatorius taip pat pažymėjo, kad 10 žmonių tebelaikomi dingusiais, o 13 buvo sužeisti.

„Ryšio paslaugos vis dar nėra atkurtos. Su mumis susisiekė tik 21 iš 48 merų“, – pareiškė A. Yapas, sukėlęs nuogąstavimų, jog žuvusiųjų skaičius potvynių užlietoje provincijoje gali dar padidėti.

Prie paieškos ir gelbėjimo pastangų labiausiai nukentėjusiuose regionuose prisijungė tūkstančiai kariškių, policijos pareigūnų, pakrančių apsaugos darbuotojų ir ugniagesių.

„Rai“ buvo supertaifūnas, kai ketvirtadienį įsiveržė į populiarią turistinę Siargao salą, o jo vėjų greitis siekė 195 km per valandą.

Audros nešamų vėjų greitis, jai slenkant per šalį, šiek tiek susilpnėjo, bet vis tiek siekė 150 km per valandą. Be to, „Rai“ atnešė liūčių, kurios sukėlė potvynių kaimuose.

„Rai“, kuris Filipinuose vadinamas „Odette“, yra vėlyva taifūnų sezono audra. Dauguma ciklonų formuojasi nuo liepos iki spalio.

„Rai“ taip pat yra antras Filipinus užklupęs supertaifūnas nuo rugsėjo, kai „Chanthu“ nuniokojo šalies pagrindinės Lusono salos šiaurės rytus.

Mokslininkai seniai įspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos taifūnai tampa vis galingesni ir stiprėja greičiau.

Supertaifūnas pagal Jungtinių Valstijų klasifikaciją būtų priskiriamas 5 kategorijos uraganams.

Visoje Žemėje dažniausiai susidaro po maždaug penkias tokio galingumo audras per metus.

Filipinai, priskiriami šalims, galinčioms labiausiai nukentėti nuo klimato kaitos, kiekvienais metais išgyvena vidutiniškai po 20 audrų ir taifūnų. Stichija paprastai sunaikina derlių, namus ir infrastruktūrą jau ir taip skurdžiose vietovėse.