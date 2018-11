Antradienį išplatintame Teismo pranešime dėl bylos „Аleksejevas ir kiti prieš RF“ sakoma, kad Rusija pažeidė virtinę Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos straipsnių: 11-ąjį straipsnį dėl susirinkimų ir susivienijimų laisvės, 13-ąjį straipsnį dėl teisės į teisinę apsaugą ir 14-ąjį straipsnį dėl diskriminacijos draudimo. „Teismas priėjo prie išvados, kad RF valdžios sprendimas neleisti rengti viešų LGBT bendruomenės renginių negali būti pateisinamas nuogąstavimais dėl viešosios tvarkos“, – sakoma pranešime. „Atsižvelgiant į pažeidimų, nustatytų nagrinėjant bylą „Aleksejevas prieš RF“, pobūdį ir problemos mastą, Rusijai būtina dėti nuoseklias ir ilgalaikes pastangas (dėl pažeidimų pašalinimo)“, – pažymima pranešime. Anksčiau šiais metais Rusijos seksualinių mažumų judėjimo lyderis Nikolajus Aleksejevas paskelbė, kad LGBT aktyvistai Europos Žmogaus Teisių Teisme užginčijo draudimus rengti gėjų paradus 118-oje miestų.

