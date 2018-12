Atidžiai stebimą bylą šiuo klausimu iškėlė „Brexit“ nepritariantys britų politikai. Europos Teisingumo Teismui (ETT) ją perdavė Škotijos teismas. Byla susijusi su tuo, ar Didžiosios Britanijos parlamentarai galėtų paprasčiausiai atšaukti šalies išstojimo procesą pagal ES sutarties 50-ąjį straipsnį. „Generalinis advokatas Camposas Sanchezas-Bordona siūlo Europos Teisingumo Teismui paskelbti, kad pagal 50-ąjį straipsnį galima vienašališkai atšaukti pranešimą apie ketinimą išstoti iš Sąjungos“, – sakoma Teismo pareiškime. „Ta galimybė egzistuoja, kol oficialiai sudaromas išstojimo susitarimas“, – pridūrė ETT. ETT teisėjai paprastai, bet ne visada, vadovaujasi generalinio advokato teisine nuomone.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.