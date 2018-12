Sprogimas driokstelėjo viename greitkelyje, esančiame netoli Oromijos ir Benišangulo–Gumūzo regionų, pranešė provyriausybinė televizija EBC, cituodama vietos saugumo pareigūną Kemalį Endrisą. Per smurto protrūkius pasienyje neseniai žuvo dešimtys žmonių, o dar beveik 100 tūkst. buvo priversti palikti namus. Tarptautinė bendruomenė giria balandį atėjusį į valdžią Etiopijos ministrą pirmininką Abiy Ahmedą už šalyje vykdomas reformas. Vis dėlto jam sunkiai sekasi suvaržyti tarp bendruomenių keliose šalies dalyse plintantį smurtą.

