„Mūsų tikslas – įsigyti tikslių, patogių ir patikimų įvairiomis sąlygomis automatinių šautuvų. Nemažiau svarbi ir kaina. Vertinome sąnaudas visam ginklų naudojimo ciklui, taip pat labiausiai tikėtinas išlaidas jų eksploatavimui per artimiausią dviejų dešimtmečių laikotarpį“, – sakė ministerijos atstovas Rauno Sirkas. Galutiniame konkurso etape taip pat dalyvavo „Heckler & Koch“, „Sig Sauer“ ir „Patriot Ordnance Factory“. Pagal artimiausiais mėnesiais planuojamą sutartį Estija 2019-2021 metais įsigis 16 tūkst. kovinių automatinių šautuvų ir papildomos įrangos jiems už 22 mln. eurų. Sutartimi taip pat numatytos papildomų šių ginklų pirkimų per laikotarpį iki 2026 metų galimybės. 1980 metais veiklą pradėjusi „Lewis Machine & Tool Company“ šaulių ginklais aprūpina JAV armiją ir kitos jėgas struktūras. Jais taip pat naudojasi Naujosios Zelandijos armija.

