ES slopina Balkanų šalių viltis dėl greitos narystės Bendrijoje

Dėl koronakrizės vaizdo ryšiu vykusiame ES ir Vakarų Balkanų viršūnių susitikime ES šalių lyderiai trečiadienį patvirtino „neribotą savo paramą Vakarų Balkanų europietiškai perspektyvai“, tačiau galimo Bendrijos plėtros laiko baigiamajame savo pareiškime neįvardijo. Stojimo derybos, kurios su keliomis šalimis vyksta jau kelerius metus, net nebuvo paminėtos.

Vietoj to ES šalių vadovai pabrėžė, kad tolesnė parama Balkanams priklauso nuo pastebimo pažangos teisinės valstybės srityje ir laikantis ES vertybių. Be to, ES aiškiais žodžiais pareikalavo labiau vertinti ligšiolinę pagalbą. ES pagalba yra gerokai didesnė už kitų partnerių regionui suteiktą paramą, sakoma pareiškime. Šį faktą esą reikia viešai pripažinti.

ES, be kita ko, turėjo omenyje Serbijos prezidento Aleksandro Vučičiaus kritiką. Šis, turėdamas omenyje koronakrizę, pareiškė: „Europietiško solidarumo nėra, jis buvo pasaka“. Kartu A. Vučičius ne kartą gyrė Kinijos ir Rusijos įsipareigojimus. Šaliai sulaukus pagalbos krovinio iš Kinijos, jis net demonstratyviai pabučiavo Kinijos vėliavą.

ES pareiškime pabrėžiama, kad ES Balkanų šalims krizės padariniams įveikti skirs daugiau kaip 3,3 mlrd. eurų. „ES mobilizavo beprecedentį finansų paketą“, - komentavo Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen.

Vakarų Balkanams be Serbijos ir Juodkalnijos dar priskiriamos Albanija, Šiaurės Makedonija, Bosnija ir Hercegovina bei Kosovas. Su Juodkalnija ir Serbija ES jau oficialiai derasi dėl stojimo. Dėl pokalbių su Albanija ir Šiaurės Makedonija pradžios taip pat jau nuspręsta. Bosnija ir Hercegovina kol kas laikomos tik potencialiomis kandidatėmis.