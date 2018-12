„Per artimiausius mėnesius matysime operacijas, kurių tikslas – likviduoti Sirijoje esančius YPG (kurdų grupuotės Liaudies apsaugos dalinius) ir „Daesh“ (IS) elementus“, – sakė jis Stambule. R. T. Erdoganas praėjusią savaitę, prieš JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbiant apie amerikiečių karių išvedimą iš Sirijos, pažadėjo pradėti Turkijos vadovaujamą operaciją karo draskomoje šalyje. Turkų lyderis pasveikino D. Trumpo sprendimą, bet pabrėžė vertinantis jį „atsargiai“ dėl „ankstesnių neigiamų patirčių“. Taip jis apibūdino Ankaros nusivylimą, kad JAV administracija toliau teikia karinę pagalbą su IS kovojančioms YPG pajėgoms. Pernai lapkritį Turkijos pareigūnai informavo, kad D. Trumpas pažadėjo nebetiekti ginklų YPG, tačiau Baltieji Rūmai savo ketinimų aiškiai neišdėstė. Amerikiečių parama kurdų sukarintai organizacijai YPG – vienai pagrindinių Vašingtono sąjungininkių kovoje prieš džihadistus – jau ilgą laiką yra įtampos šaltinis abiejų NATO sąjungininkių santykiuose. Ankara tvirtina, kad YPG yra uždraustos Kurdistano darbininkų partijos (PKK), nuo 1984-ųjų maištaujančios prieš turkų valdžią, „teroristinė atšaka“. Be Turkijos, PKK teroristine organizacija laiko Jungtinės Valstijos ir Europos Sąjunga. Gruodžio 12-ąją R. T. Erdoganas atskleidė, kad Turkija ruošiasi „artimiausiomis dienomis“ pradėti karinę kampaniją Sirijos šiaurėje, o po dviejų dienų pasikalbėjo telefonu su D. Trumpu. Kaip penktadienį paskelbė turkų dienraštis „Hurriyet“, amerikiečių lyderis per tą pokalbį nusprendė grąžinti namo JAV kariškius ir pavedė savo patarėjui nacionalinio saugumo klausimais Johnui Boltonui „pradėti darbą“, susijusį su kontingento išvedimu. Turkijos prezidentas penktadienį pažymėjo, kad dėl Vašingtono priimto sprendimo Ankara „dar truputį palauks“ prieš pradedama operaciją Sirijoje prieš sukilėlius ir kitas pajėgas. „Žinoma, tai nebus neterminuotas laukimas“, – perspėjo jis ir pridūrė, kad Turkija rengia planus dėl Sirijoje tebeveikiančių „Daesh“ elementų neutralizavimo“. „Ponas Trumpas per mūsų pokalbį paklausė: „Ar likviduosite ten „Daesh“?“ Mes likviduodavome juos anksčiau ir likviduosime vėliau. (Darysime tai), kol remsite mus logistikos srityje. Ar jie (amerikiečiai) pradėjo (karių) išvedimą? Tikrai taip“, – nurodė R. T. Erdoganas.

