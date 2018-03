Sprendimas buvo priimtas siekiant neleisti australui kištis į kitų šalių reikalus, sakoma Ekvadoro vyriausybės pranešime. Pirmadienį socialiniame tinkle „Twitter“ J. Assange'as suabejojo Didžiosios Britanijos kaltinimais Rusijai dėl kovo 4 dienos nervus paralyžiuojančios medžiagos panaudojimo prieš buvusį rusų dvigubą agentą Solsberyje, Anglijoje.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.