„Taip, patyrėme reikšmingų nuostolių; tai mums didžiulė tragedija“, – „Sky News“ pareiškė D. Peskovas.

Nors nemažai komentatorių dėl tokio pareiškimo ir reiškė nuostabą, kiti mano, jog tokie žodžiai – įrodymas, kad situacija Rusijoje žymiai blogesnė, nei pripažįstama.

„Noriu pasakyti – oho. Jeigu net Peskovas pripažįsta, kad Rusijos kariuomenė Ukrainoje patyrė „reikšmingų nuostolių“, o „tai mums didžiulė tragedija“, tai reiškia, kad tikroji situacija prilygsta katastrofai“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė „The Kyiv Independent“ žurnalists Ilja Ponomarenko.

Vladimir Putin's spokesman, Dmitry Peskov, insisted dead bodies seen in Bucha were a "well-staged insinuation" despite satellite imagery appearing to show at least nine bodies have been lying in a street in the city for weeks.https://t.co/tPMZZzumcP pic.twitter.com/4VlGfDTR89