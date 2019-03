Oficialioje išvadoje teigiama, kad buvusio Kremliaus patarėjo žiniasklaidos klausimais Michailo Lesino mirtį viešbučio kambaryje Vašingtone 2015 m. lapkričio 5 d. sukėlė galvos ir kitų kūno dalių traumos, kurias jis patyrė nukritęs po besaikio girtavimo. Taigi išvada – tai buvo nelaimingas atsitikimas.

Vis dėlto teismo medicinos ekspertai ir medicinos tyrėjai, kurie nuodugniai ištyrinėjo skrodimo rezultatus ir kitus RFE/RL iš Vyriausiojo medicininės ekspertizės biuro Vašingtone gautus dokumentus, suabejojo oficialiomis išvadomis ir iškėlė prielaidą, kad buvęs Kremliaus patikėtinis, magnatas M. Lesinas galėjo būti nužudytas.

„Per savo karjerą esu atlikęs 12 tūkst. skrodimų, – sako teismo patologijos konsultantas, medicinos profesorius Donaldas Jasonas. – Tarp mirusiųjų buvo nemažai alkoholikų, tačiau niekada nesu matęs, kad pargriuvęs girtas žmogus būtų susilaužęs poliežuvinį kaulą.“

Poliežuvinio kaulo paslaptis

Faktas, kad M. Lesino poliežuvinis kaulas – plonas pasagos formos kaulas, išsidėstęs kaklo viršuje virš gerklų, po žandikauliu – buvo lūžęs, yra tik vienas iš skrodimo išvadų faktų, į kurį atkreipė dėmesį su RFE/RL kalbėję ekspertai.

Skrodimo ataskaita, kurią RFE/RL gavo po daugiau nei dvejų metų bylinėjimosi Informacijos laisvės akto pagrindu, nėra išsami – kai kurie jos puslapiai stipriai suredaguoti, parašai ištrinti.

Tačiau pateikti gana išsamūs laboratorinio tyrimo rezultatai, Vyriausiojo medicininės ekspertizės biuro ir Džordžtauno universiteto ligoninės patologų bei nenurodyto teismo antropologo išvados.

Su RFE/RL bendravusių ekspertų teigimu, šie rezultatai verčia suabejoti oficialia išvada, kad M. Lesino mirtis, esą, buvo nelaimingas atsitikimas, paskatintas alkoholinės intoksikacijos - neva auka pargriuvo ir mirtį sukėlė nuo traumos buku daiktu metu atsiradę kaklo, juosmens ir viršutinių bei apatinių kūno dalių sužalojimai.

„Nieko panašaus nebuvau matęs, – sako RFE/RL prašymu bylą peržiūrėjęs Tomas Andrewsas, kuris 2017 m. atsistatydino iš Naujojo Hampšyro valstijos vyriausiojo medicinos tyrėjo pareigų. – Šis incidentas nėra įprastas, traumų per daug ir jos per sunkios, net alkoholikui, – sako jis. – Per daug traumų, kaip atsitiktinei mirčiai. Taip susižeisti vargu ar įmanoma tiesiog pargriuvus, net jei žmogus griuvo ne vieną kartą.“

Vyriausiojo medicinos eksperto biuras į elektroninį laišką, kuriame buvo prašoma pakomentuoti šias išvadas, neatsakė.

Žlugusi teorija?

2016 m. kovo 10 d. miesto medicinos ekspertas paskelbė pirminę ataskaitą, kurioje kaip mirties priežastį nurodė „traumą nuo smūgio buku daiktu“.

Po kelių savaičių pareigūnas iš medicinos ekspertų biuro atsakė į neįvardyto JAV prokuroro pavaduotojo klausimus. Tarp pateiktų klausimų buvo ir susijęs su poliežuvinio kaulo, kuris buvo išimtas iš M. Lesino kūno, lūžiu – teirautasi, kada jis lūžo ir kokios galimos lūžio priežastys.

Pareigūnas atsakė, kad poliežuvinis kaulas lūžo „mirties metu ar prieš pat mirtį“. Šis jo atsakymas įtrauktas į papildomą 2016 m. balandžio 1 d. ataskaitą, kuri buvo tarp RFE/RL perduotų dokumentų.

Nors negalima atmesti ir kitų galimų priežasčių – pavyzdžiui, kad kaulas lūžo stipraus kritimo metu arba buvo sulaužytas skrodimo metu – tokios traumos paprastai siejamos su pakorimu ar pasmaugimu rankomis, rašo pareigūnas.

Pareigūnas pridūrė, kad tokiu atveju, jei auka buvo smaugiama, šią trauma galėjo sukelti minkštųjų audinių sužeidimas.

Žiniasklaidos magnato mirtis

Dar iki M. Lesino mirties 2015 m. lapkritį, V. Putino Kremliaus stebėtojai tyrinėjo jo karjeros raidą. Didžiąją dalį turtų M. Lesinas susikrovė dešimtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje tuo metu Rusijoje klestėjusioje televizijos reklamos rinkoje. Jo bendrovę, kuri vadinosi „Video International“, vėliau įsigijo Jurijus Kovalčiukas – pagrindinis Rusijos banko „Rossija“ akcininkas, artimai susijęs su Kremliumi. M. Lesinas suvaidino svarbų vaidmenį 1996 m. Boriso Jelcino rinkimų kampanijoje, o baigiantis B. Jelcino kadencijai (taip pat ir tuo metu, kai 1999 m. gruodžio 31 d. B. Jelcinas staiga nusprendė atsistatydinti ir paskyrė V. Putiną savo įpėdiniu) jis buvo pagrindinis jo atstovas spaudai.

Pirmojo šio amžiaus dešimtmečio pradžioje M. Lesinas buvo V. Putino spaudos ministras, jis pasitarnavo įvedant Kremliaus kontrolę televizijos kanalams, ypač NTV – kanalui, kuris tais laikais pasižymėjo profesionalia ir griežta žurnalistika. Galiausiai jis įkūrė „Rosija segodnia“ – pasaulinį Kremliaus ruporą, kuris šiandien žinomas kaip RT kanalas. Kažkuriuo metu tarp 2012 ir 2014 m. M. Lesinas dėl nežinomų priežasčių neteko Kremliaus malonės ir pasitraukė iš visuomenės akiračio.