„Per kitą savo konfliktą JAV ginkluotosios pajėgos gali patirti nepriimtinai didelių aukų ir netekti savo pagrindinių pajėgumų, – sakoma Kongreso užsakymu Nacionalinės gynybos strategijos komisijos parengtame dokumente. – Ginkluotosioms pajėgoms gali būti sunku laimėti arba jos galbūt pralaimėtų karą su Kinija arba Rusija.“ Komisijos, kurią 2017-aisiais įkūrė Kongresas, ataskaitoje taip pat perspėjama, kad Jungtinės Valstijos atsidurtų ypač keblioje padėtyje, jeigu tektų kariauti daugiau kaip vienu frontu. „Be to, būtų neprotinga ir neatsakinga nesitikėti, kad priešininkai mėgins surengti niokojamų kinetinių, kibernetinių arba kitokių atakų prieš amerikiečius namuose, kol jie mėgina įveikti mūsų kariuomenę užsienyje, – pridūrė ataskaitos autoriai. – JAV karinis pranašumas nebėra garantuotas, o pasekmės amerikiečių interesams ir saugumui yra rimtos.“ Ekspertai taip pat teigia, kad nepaisant rekordinio JAV gynybos biudžeto (716 mlrd. JAV dolerių, 633 mlrd. eurų), kuris yra 10 kartų didesnis už Rusijos ir keturis kartus – už Kinijos karines išlaidas, šiuo metu vykdoma Amerikos ginkluotųjų pajėgų pertvarkai nepakanka lėšų ir kitų išteklių. Ataskaitoje reiškiamas susirūpinimas ir labai skirtingo finansavimo, skiriamo JAV ir jų potencialių priešininkų branduoliniam potencialui palaikyti. „Būtina skubiai racionalizuoti ir modernizuoti branduolinių pajėgų infrastruktūrą, įskaitant laboratorijas bei vadaviečių, valdymo ir ryšio tinklą“, – pažymi autoriai. Šį tyrimą atlikusioje komisijoje dirbo 12 Kongreso paskirtų ekspertų. Jai vadovavo buvęs JAV ambasadorius Ericas Edelmanas, 2005-2009 metais ėjęs gynybos sekretoriaus pavaduotojo politikai pareigas, ir dimisijos admitoras Gary Roughead, 2007-2011 metais vadovavęs JAV karinių jūrų pajėgų operacijoms. Anot amerikiečių žiniasklaidos, įstatymų leidėjai neabejotinai remsis šiuo dokumentu, kai bus pradėta svarstyti 2020-ųjų finansinių metų biudžetą.

3 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.