Egipto kariuomenė nuo vasario vykdo didelio masto operaciją prieš džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ ir kitus kovotojus Sinajaus pusiasalyje. Per ją siekiama išstumti kruviną sukilimą vykdančius džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ ir kitus kovotojus. Per kelias pastarąsias operacijos dienas prie Egipto vakarinės sienos su Libija buvo „eliminuoti keli itin pavojingi“ džihadistai, sakoma kariuomenės pranešime. Dar 13 kovotojų žuvo per susišaudymus su vyriausybės pajėgomis per kairuomenės reidus centrinėje ir šiaurinėje Sinajaus dalyse, nurodoma jame. Saugumo pajėgos Sinajuje suėmė 18 ieškomų įtariamų kovotojų ir sunaikino 18 jų slaptaviečių. Džihadistai pradėjo sukilimą Egipte, kai 2013 metais kariškiai po didžiulio masto antivyriausybinių protestų nuvertė pirmąjį laisvai išrinktą Egipto prezidentą – islamiškų jėgų remtą Mohamedą Mursi. Daugiausia atakų kovotojai rengia Sinajaus pusiasalyje, tačiau jų pasitaiko ir kitose šalies vietose. Remiantis Egipto kariuomenės duomenimis, nuo vasario per operaciją „Sinajus 2018“ buvo nukauta 300 įtariamų džihadistų ir žuvo mažiausiai 35 vyriausybės pajėgų kariai.

