Ginkluotas užpuolikas pradėjo šaudyti prie koptų bažnyčios ir sužeidė penkis apsaugininkus, po to mėgino veržtis į pastatą, bet buvo nukautas. Pareigūnai sakė ieškantys numanomo antro užpuoliko. Po išpuolio socialiniuose tinkluose buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame esą matomas ant žemės gulintis negyvas šaulys. Valstybinio laikraščio „al Ahram“ interneto svetainė paviešino nuotrauką, kurioje matyti gatvėje gulintis barzdotas vyras, vilkintis karišką liemenę. Pareigūnai apsupo įvykio vietą. Džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) padalinys Egipte per pastaruosius metus nužudė dešimtis krikščionių per atakas prieš bažnyčias ir kitokius ginkluotus išpuolius. Ekstremistai neretai grasina surengti daugiau atakų prieš šią Egipto religinę mažumą. Koptai sudaro apie 10 proc. iš 93 mln. Egipto gyventojų. Jie yra regiono didžiausia religinė mažuma. Egipto valstybinė naujienų agentūra MENA, cituodama neįvardytą Vidaus reikalų ministerijos pareigūną, nurodė, kad penktadienio ataką Helvano rajone įvykdė du užpuolikai ir kad vienas jų paspruko.

