Prokuroro Nabilo Sadeqo pranešime sakoma, kad per šį išpuolį dar 126 žmonės buvo sužeisti. Pareigūnas nurodė, kad ataką įvykdė 25–30 kovotojų, į mečetę prie Bir al Abdo miesto, esančio maždaug už 40 km į vakarus nuo provincijos sostinės Arišo, atvažiavusių penkiais visureigiais. Pranešime sakoma, kad užpuolikai užėmė pozicijas prie al Raudos mečetės pagrindinių durų ir 12 langų, tuomet pradėjo pliekti iš automatų į viduje buvusius maldininkus. Kovotojai taip pat padegė prie mečetės stovėjusius septynis maldininkams priklausiusius automobilius. Atsakomybės už šią ataką kol kas niekas neprisiėmė. Išpuolio taikiniu tapusi mečetė buvo populiari tarp sufijų, o šios mistiškosios islamo šakos sekėjus daugelis islamistų laiko atskalūnais.











