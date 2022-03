Politiko persekiojimas buvo pradėtas iš karto po to, kai šis ėmė aktyviai skatinti Vladimiro Putino draugams taikomų sankcijų išplėtimą, o baigėsi vasario 21 d., t. y. likus kelioms dienoms iki lemtingų šūvių prie Kremliaus sienos, be to, paskutinėje kelionėje FSB agentai jo jau nepersekiojo.

Likus vos porai dienų iki nužudymo jie nukreipė savo dėmesį į kitą antiputiniškų sankcijų agitatorių V. Kara-Murzą – asmenį, kurį vėliau dukart mėgino nunuodyti.

Oficialus B. Nemcovo nužudymo tyrimas buvo paremtas FSB kriminalistikos instituto, su kuriuo tiesiogiai susijęs vienas iš politiko persekiotojų, ekspertize.

Kaip skelbiama bendro „The Insider“, „Bellingcat“ ir BBC tyrimo išvadose, asmuo, turėjęs Valerijaus Sucharevo vardu išduotą pasą, persekiojo B. Nemcovą ne mažiau kaip 13-oje kelionių po Rusiją; paskutinį kartą tai vyko likus vos dešimčiai dienų iki politiko nužudymo.

Tas pats asmuo figūravo ir opozicionierių Aleksejaus Navalno, Vladimiro Kara-Murzos ir Dmitrijaus Bykovo apnuodijimo atvejų tyrimuose. Esama svarių įrodymų, kad V. Sucharevas – FSB darbuotojas.

Ne mažiau kaip vieno sekimo metu prie V. Sucharevo prisijungė kitas asmuo, kaip įtariama, taip pat FSB agentas – Aleksejus Krivoščiokovas, kurio pavardė užfiksuota ir kituose tyrimuose.

Įtariami agentai kelionės tikslą dažnai pasiekdavau šiek tiek anksčiau negu B. Nemcovas, ir šitai reiškia, kad apie politiko planus veikiausiai buvo žinoma iš anksto.

Vieną kartą lėktuvo bilietą V. Sucharevas įsigijo praėjus vos 10 minučių po to, kai tai padarė B. Nemcovas.