Nors katedros špilis ir didžioji stogo dalis sugriauti, abi varpines ir pagrindinį pastatą pavyko išgelbėti, rašo CNN.

Paryžiaus prokuroras antradienį pareiškė, kad pareigūnai didžiulį gaisrą, išvakarėse nuniokojusį Paryžiaus Švč. Dievo Motinos katedrą, laiko nelaimingu atsitikimu, o ne padegimu.

„Niekas nerodo, kad tai buvo tyčinis veiksmas“, – bendraudamas su reporteriais, susirinkusiais prie Paryžiaus centre esančios katedros, pareiškė prokuroras Remy Heitzas. Jis pridūrė, kad pareigūnai apklausia darbininkus, dirbusius pastate.

