„90 proc. karių yra nepatenkinti. Kareiviai yra išnaudojami, kad padėtų išlaikyti Nicholaso Maduro vyriausybę valdžioje“, – karininko žodžius cituoja užsienio žiniasklaida. Anksčiau į J. Guaido pusę perėjo Venesuelos karinių oro pajėgų generolas Francisco Yanezas. Laikinuoju Venesuelos prezidentu pasiskelbusį J. Guaido pripažino Jungtinės Valstijos bei nemažai Europos ir Pietų Amerikos šalių. Savo ruožtu N. Maduro opozicijos veiksmus laiko neteisėtais. Šiuo metu Venesuela išgyvena gilią socialinę ir ekonominę krizė. Šalyje fiksuojama milžinišką infliacija, trūksta maisto produktų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.