„Sirijos vyriausybė sveikina baigiamąjį pareiškimą“, kuris buvo paskelbtas po lyderių susitikimo Juodosios jūros kurorte Sočyje, pranešė šaltinis Sirijos užsienio reikalų ministerijoje, kurį cituoja valstybinė naujienų agentūra SANA. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pranešė, kad jo kolegos Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ir Irano prezidentas Hassanas Rouhani susitarė surengti Sočyje Sirijos režimo ir opozicijos pajėgų atstovų „kongresą“, kuris turėtų įvykti prieš kitą savaitę numatytas JT taikos derybas Ženevoje. Naujas JT remiamų Sirijos taikos derybų ratas Ženevoje prasidės lapkričio 28 dieną. Sirijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas pareiškė, kad Damaskas „visada“ palaikė „bet kokius politinius veiksmus, kurie gerbia jo suverenumą, nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą bei padeda užbaigti kraujo praliejimą Sirijoje“.

