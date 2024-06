Dalyje Europos – ekstremalūs karščiai

Tai yra aukščiausia temperatūra, pastebėta nuo to laiko, kai 1962 m. buvo pradėti fiksuoti tokie duomenys. Instituto teigimu, tokias aukštas temperatūras lemia klimato kaita ir jos gali turėti rimtų pasekmių jūrinei ekosistemai.

„Vandens temperatūra Šiaurės jūroje kyla taip greitai dėl to, kad ši jūra yra sekli, be to, ją juosia sausumos masyvai, todėl ji panaši į didelę balą, – paaiškino Helgolando biologijos instituto direktorė profesorė Karen Wiltshire. – Būtent todėl žemyninėje dalyje vyraujančių temperatūrų dinamika visiškai atitinka vandens temperatūrų dinamiką.“