D. Trumpas į Pietų Korėjos sostinę atskris šeštadienį po Japonijoje vyksiančio viršūnių susitikimo, teigė atstovai, jie kėlė prielaidą, kad galbūt D. Trumpas galėtų aplankyti ir pusiasalį dalijančią demilitarizuotą zoną.

Prieš tai, kai buvo suplanuotas vizitas į Pietų Korėją, D. Trumpas su Kim Jong Unu apsikeitė laiškais. Šiaurės Korėjos prezidentas sekmadienį nurodė, kad JAV prezidento laiško turinys buvo „puikus“, o D. Trumpas, jau anksčiau gavęs laišką iš Kim Jong Uno, pavadino jį gražiu.

Apie vizitą į Pietų Korėją buvo pranešta kelios valandos po to, kai valstybės sekretorius Mike'as Pompeo išreiškė viltį, kad D. Trumpo laiškas gali padėti atgaivinti branduolines derybas. Paskutinį kartą JAV ir Šiaurės Korėjos prezidentai susitiko vasarį, pokalbis baigėsi be susitarimo dėl sankcijų panaikinimo ir nuosprendžio, ką Šiaurės Korėja tokiu atveju gautų mainais. Nuo to laiko derybos sustojo.

Pietų Korėjos prezidentūros atstovė spaudai Ko Min-jung teigė, kad Moon Jae-inas ir D. Trumpas planuoja išsamiai aptarti būdus, kaip įtvirtinti ilgalaikį taikos režimą Korėjos pusiasalyje, visiškai atsisakant branduolinės ginkluotės. Pietų Korėjos atstovai taip pat pranešė, kad D. Trumpas svarstė apsilankyti demilitarizuotoje zonoje, bet trišalio abiejų Korėjų ir JAV prezidentų susitikimo neplanuoja.

„Apsilankymas demilitarizuotoje zonoje galėtų pabrėžti branduolinio nusiginklavimo svarbą, – teigė Seulo Donguko universiteto Šiaurės Korėjos studijų profesorius. – Vis dėlto būtų neįtikėtina, jei demilitarizuotoje zonoje JAV prezidentas susitiktų ir su Šiaurės Korėjos vadovais“.