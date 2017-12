„@LaraLeaTrump ir aš nepaprastai džiaugiamės galėdami paskelbti, kad šį rytą 8 val. 50 min. gimė mūsų sūnus Ericas „Luke'as“ Trumpas Erikas“, – sakoma antradienį paskelbtame įraše.

71 metų prezidentas iš trijų santuokų turi penkis vaikus.

Jo duktė Ivanka turi tris vaikus, o sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis – penkis vaikus.

D. Trumpas jaunesnysis per „Twitter“ paskelbė sveikinimus ir pajuokavo apie būsimą „vyresniojo brolio kerštą“ už tai, kad Ericas nupirko jo vaikams būgnų komplektą.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8

— Eric Trump (@EricTrump) 12 September 2017