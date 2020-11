COVID-19: kai kuriose Europos šalyse – vilties prošvaistės

Prancūzijai, Ispanijai, Jungtinei Karalystei bei Italijai – taip pat Rusijai, – užfiksavus per milijoną atvejų, žinutės spaudos antraštėse išlieka niūrios. Jungtinėms Valstijoms viršijus 10-ies milijonų užsikrėtimų lygį, Europa tampa dar vienu rudeninio pandemijos šuolio epicentru.

Tačiau per praėjusią savaitę naujų atvejų skaičius Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje stabilizavosi arba pradėjo mažėti. Sunkiau paveiktos mažesnės valstybės, tokios kaip Belgija, Nyderlandai ir Čekija, pranešė apie smarkiai sumažėjusius dienos infekcijų rodiklius. Pavyzdžiui, Belgijoje šiomis dienomis fiksuojama 4 300 naujų atvejų per dieną, – daug mažiau nei prieš dvi savaites, kai buvo pasiektas daugiau nei 20 000 per dieną pikas.

Guodžiančių ženklų atsiranda po to, kai daugelis Europos valstybių įvedė naujus apribojimus, įskaitant ne pagrindinių prekių parduotuvių, barų ir restoranų uždarymą, siekdamos sulėtinti pandemiją. Airija, viena iš pirmųjų įvedusi naujus suvaržymus, per pastarąją parą naujų infekcijų skaičių sumažino nuo daugiau nei 1 200 atvejų per dieną, fiksuotų spalio viduryje, iki 240.

Pasak Vokietijos sveikatos ministro Jenso Spahno, nauji infekcijų rodikliai teikia vilčių, bet dar per anksti kalbėti apie naują tendenciją. Dar negalima vertinti naujų priemonių poveikio, sakė atstovė spaudai.

Tačiau Vokietijos užkrečiamųjų ligų kontrolės institucijos vadovas ketvirtadienį paskelbė matantis preliminarius ženklus, kad koronaviruso protrūkio kreivė, pastaruoju metu šovusi į viršų, plokštėja.

„Kreivė plokštėja“, – sakė Roberto Kocho instituto (RKI) vadovas Lotharas Wieleris.

Tai „rodo, kad nesame bejėgiai prieš šį virusą“ ir kad tokios priemonės kaip socialinis atstumas ir kaukių dėvėjimas gali padėti stabdyti COVID-19, nurodė jis.

Rudens pradžioje Europa užsikrėtimų skaičiumi pranoko Jungtines Valstijas, rodikliai ir toliau išlieka aukštesni Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Ispanijoje. Vis dėlto Jungtinės Valstijos vėl lenkia žemyną kaip visumą. Naujausia dienos atvejų statistika, kurią skelbia tinklalapis „Our World in Data“, rodo, kad ES fiksuojama 320 naujų atvejų per dieną milijonui žmonių, palyginti su 445 atvejais milijonui JAV gyventojų.

Didžiojoje Europos dalyje mirčių skaičius toliau auga; kaip rodo Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paskaičiavimai regione, įskaitant Rusiją, mirties atvejų skaičius per savaitę iki lapkričio 8 dienos padidėjo 44 procentais.

Ligoninių intensyviosios terapijos skyrių lovų užimtumas Prancūzijoje toliau didėja, trečiadienio duomenimis, COVID palatos sudarė 94 proc. pajėgumų.

Šie rodikliai atsilieka, nes prireikia laiko, kol virusas įsigali ir infekcinis fonas pablogėja. Taip pat reikia pažymėti, kad naujų atvejų stabilizavimasis arba sumažėjimas ne iškart atsispindės hospitalizacijų ar mirčių statistikoje.

Be to, pareigūnai pasimokė iš savo ankstesnės šių metų patirties, kai virusas prieš naują šuolį vasaros pabaigoje, akivaizdžiai traukėsi, ir išmoko būti atsargesni.

„Tai maratonas, ir mes esame arčiau starto nei finišo, – per interviu transliuotojui sakė Belgijos premjeras Alexanderis De Croo pripažindamas, kad pastebima tam tikrų pagerėjimo ženklų. – Privalome nusiteikti, kad priemonės galios ilgesnį laiką.“