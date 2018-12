Policija nurodė, kad per šią operaciją jokie žmonės nenukentėjo. „Specialioji policijos komanda įžengė į banką ir sulaikė tą vyrą“, – visuomeninei televizijai sakė Pribramo policijos atstovė Monika Schindlova (Monika Šindlova). „Visi įkaitai jaučiasi gerai“, – nurodė ji ir pridūrė, kad užpuolikas yra gimęs 1990-aisiais, bet atsisakė suteikti apie jį daugiau informacijos. Ginkluotas įtariamasis buvo sulaikytas praėjus apie pustrečios valandos nuo incidento pradžios maždaug apie 14 val. 30 min. vietos (15 val. 30 min. Lietuvos) laiku. M. Schindlova anksčiau sakė naujienų agentūrai AFP, kad prieš specialiųjų pajėgų komandai atvykstant į įvykio vietą Pribrame, esančiame maždaug už 50 km į pietvakarius nuo sostinės Prahos, užpuolikas paleido vieną įkaitą. „Prieš atvykstant derybininkui vyras sakė, kad nenori nieko sužeisti ir kad tai nėra banko apiplėšimas“, – tuomet sakė M. Schindlova. „Jis nori derėtis ir pateikti kažkokį baudžiamąjį ieškinį“, – pridūrė ji.

