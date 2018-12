„Ma Jiano elgesys atitinka kyšių ėmimą, vertimą kitus prekiauti ir prekybą naudojantis vidaus šaltinių informacija“, – sakoma Liaoningo provincijos Daliano viduriniosios instancijos liaudies teismo pranešime. Buvęs Valstybės saugumo ministerijos vadovo pavaduotojas Ma Jianas tyrėjų akiratyje dėl įtariamos korupcijos atsidūrė 2015 metais. Kitais metais jis buvo pašalintas iš Komunistų partijos. Pareigūnas pripažino savo kaltę ir nusprendė nuosprendžio neskųsti, nurodė teismas. Taip pat visam laikui atšauktos Ma Jiango politinės teisės ir konfiskuotas visas jo asmeninis turtas. Anksčiau Kinija atliko didelį tyrimą dėl kitų saugumo aparato veikėjų. Viena iš šio valymo aukų tapo Zhou Yongkangas, 2012 metais vadovavęs Valstybės saugumo ministerija. Tuo metu jam buvo pavaldus ir Ma Jiangas. Valstybės saugumo ministerija dažnai lyginama su Sovietų Sąjungos KGB. Nurodoma, kad ši institucija yra atsakinga už žvalgybos informacijos rinkimą ir asmenų sekimą.

