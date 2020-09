Briuselyje, kur įsikūrusios NATO ir Europos Sąjungos būstinės, rugpjūčio 12 dieną buvo įvestas vienas griežčiausių kaukių dėvėjimo reikalavimų pasaulyje.

Pareigūnai nurodė „griežtai rekomenduojantys“, kad žmonės dėvėtų apsaugines priemones net ir po to, kai reikalavimas bus atšauktas.

Šis pranešimas pasirodė premjerei Sophie Wilmes (Sofi Vilmes) paskelbus, kad ji sušvelnins kai kuriuos dėl koronaviruso pandemijos įvestus apribojimus, nepaisant nerimą keliančio COVID-19 atvejų skaičiaus augimo. Taip premjerė siekia užsitikrinti ilgalaikę visuomenės paramą.

„Virusas čia tebėra, bet gyvenimas turi tęstis“, – S. Wilmes kalbėjo per spaudos konferenciją po Nacionalinės saugumo tarybos susitikimo.

„Kaukių dėvėjimas yra labai svarbus siekiant suvaldyti epidemiją. Tačiau beprasmiška tai daryti visur ir visą laiką“, – sakė ji.

Premjerė paragino vietinės valdžios institucijas neįvesti privalomo kaukių dėvėjimo visur, o tik uždarose viešose vietose, viešajame transporte ir prekybos vietose.

S. Wilmes taip pat pranešė, kad privalomas izoliacijos laikotarpis po kontakto su COVID-19 užsikrėtusiu asmeniu bus sutrumpintas nuo 14 iki septynių dienų.

Anksčiau belgų šeimos turėjo riboti savo artimų kontaktų skaičių iki penkių asmenų, dabar kiekvienas šeimos narys per mėnesį galės turėti kontaktą su penkiais asmenimis už šeimos ribų. Be to šeimoms leista kartais rengti pobūvius, tokius kaip vakarienės, kuriose gali dalyvauti iki 10 žmonių.

Uždarose patalpose vykstančių viešų renginių dalyvių skaičius ribojamas iki 200, lauke – iki 400.

11,5 mln. gyventojų turinčioje Belgijoje iki trečiadienio užfiksuota 105 226 užsikrėtimo ir 9 955 mirties atvejai. Mirtingumas nuo COVID-19 Belgijoje yra vienas didžiausių Europoje.