Adamui Thomasui buvo skirta šešerių su puse metų laisvės atėmimo bausmė, o jo partnerei portugalei Claudiai Patatas – penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. 22 metų A. Thomasas ir 38 metų C. Patatas iš Banberio miesto pietų Anglijoje yra tarp šešių asmenų, nuteistų už narystę uždraustoje dešiniųjų radikalų organizacijoje „National Action“ (NA). Neonacistinė grupuotė NA buvo įkurta 2013 metais. Trejais metais vėliau, praėjus pusmečiui nuo teroro akto, kai ultradešiniųjų pažiūrų ekstremistas nužudė britų parlamentarę Jo Cox, ši organizacija tapo pirmąja vyriausybės uždrausta Britanijos ultradešiniųjų grupuote. Birmingamo Karūnos teismo teisėjas Melbourne'as Inmanas skirdamas bausmes sakė, kad grupuotės tikslai „buvo šiurpūs“. NA norėjo „rimtu smurtu ir žudymu nuversti demokratiją šioje šalyje ir įvesti nacių stiliaus valstybę, kuri tokiu smurtu ir masiniu žudymu išnaikintų ištisas visuomenės dalis“, sakė M. Inmanas. Pasak teisėjo, minima pora seniai puoselėjo „smurtingus rasistinius įsitikinimus“. „Jūs veikėte drauge dėl visko, ką galvodavote, sakydavote ir darydavote, duodami vardą savo sūnui ir nerimą keliančiose savo vaiko šalia nacizmo ir Kukluksklano simbolių nuotraukose“, – sakė jis. Poros namuose buvo paimta nuotraukų, kuriose A. Thomasas laiko savo naujagimį apsisiautęs balta Kukluksklano mantija. Penkerių metų įkalinimo bausmė antradienį taip pat buvo skirta poros artimam draugui Darrenui Fletcheriui, kuris dar prieš teismo procesą pripažino priklausęs NA. 28 metų D. Fletcheris mokė savo dukrą nacių pasveikinimo. 27 metų Danielis Bogunovičius iš Lesterio centrinėje Anglijoje – vienas NA Midlandso atšakos lyderių – buvo nuteistas kalėti šešerius metus ir keturis mėnesius. Dar du vyrai, 24 metų kibernetinio saugumo darbuotojas Joelis Wilmore'as ir 26 metų mikroautobuso vairuotojas Nathanas Pryke'as, taip pat buvo nuteisti kalėti. Pasak prokurorų, A. Thomasas yra „fanatiškai įtikėjęs baltųjų rasės viršenybe“. Iš „Skype“ žinučių matyti, kad A. Thomasas nepakluso lyderių raginimui išformuoti grupuotę. „Grupuotės NA Midlandso atšaka, kurioje mūsų tėra 17-20, nusprendė tai ignoruoti ir persivadinti „Thule Combat League“, – rašė jis.

