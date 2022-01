Britų parlamentaras: Rusijos pinigai vis dar nuodija mūsų krantus

„Kai Maskva demonstruoja raumenis Ukrainai, Rusijos pinigai vis dar nuodija mūsų krantus“, – finansų dienraštyje „CityAM“ rašo konservatorių parlamentaras Tomas Tugendhatas.

Rusijos ir Vakarų santykiai yra blogiausi nuo šaltojo karo laikų, Maskvai sutelkus prie Ukrainos sienos dešimtis tūkstančių karių. „Grėsmę kelia ne tik tankai, bet ir grynieji pinigai“, – rašo T. Tugendhatas, vadovaujantis įtakingam parlamento Užsienio reikalų komitetui. „Pinigai, paslėpti sąskaitose ir nuosavybėje, naudojami siekiant pakenkti Jungtinės Karalystės ir britų saugumui“.

T. Tugendhatas ketvirtadienį iš Bosnijos sakė BBC, kad Jungtinei Karalystei tenka ypatinga atsakomybė dabartinėje priešpriešoje dėl Ukrainos, nes ji vaidina svarbiausią vaidmenį plaunant pinigus iš viso pasaulio. „Daug nešvarių pinigų, kurie, deja, sukelia nestabilumą – tiek čia, Bosnijoje, tiek Ukrainoje, ir, žinoma, Rusijoje – teka per mūsų rinkas Londone“, – sakė jis. „Deja, tai sritis, kuri turi per daug bendro su mumis ir to ignoruoti negalime“.

Didžiosios Britanijos valdžia nuolat kaltinama užmerkianti akis į oligarchų grynuosius pinigus, plaukiančius į Londoną ir jo finansų centrą Sitį, kuris dėl to užsitraukė Londongrado pravardę. Didelė dalis pinigų investuojama ir išplaunama perkant nekilnojamąjį turtą brangiausiuose Londono rajonuose.

Kovos su korupcija priežiūros organizacija „Transparency International“ naujienų agentūrai AFP sakė, kad rusams, kaltinamiems korupcija arba ryšiais su Kremliumi, Didžiojoje Britanijoje priklauso maždaug 1,5 mlrd. svarų sterlingų (1,8 mlrd. eurų) vertės nuosavybė.

T. Tugendhato komitetas jau daugelį metų perspėja, kad neveikimas per bankus arba nuosavybę Londone išplaunamų Rusijos pinigų atžvilgiu drąsina prezidentą Vladimirą Putiną. 2018 metais paskelbtoje komiteto ataskaitoje „Maskvos auksas“ teigiama, kad geriausias būdas pažaboti Rusijos teritorines ambicijas – sustabdyti Kremlių nuo neteisėto pinigų plovimo Jungtinėje Karalystėje ir jos užjūrio teritorijose.

Komitetas netrukus pradės tyrimą dėl pasaulinio pinigų plovimo, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė atstovas spaudai, o Maskva pareiškė, kad bet kokios sankcijos, tiesiogiai nukreiptos į V. Putiną, būtų „destruktyvios“.

Laikraštis „The Times“ penktadienį citavo JAV Valstybės departamento pareigūnus, išreiškusius „nerimą ir nusivylimą“ dėl to, kad galimų finansinių sankcijų V. Putinui poveikis bus menkesnis, jei britai nesiims veiksmų dėl abejotinų Rusijos investicijų.

Didžioji Britanija šiuo metu taiko sankcijas 14-ai su Kremliumi susijusių korupcija kaltinamų asmenų.