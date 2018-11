Ketvirtadienį iš Th. May vyriausybės dėl jos „Brexit“ plano atsistatydino „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas, viena uoliausių „Brexit“ šalininkių, darbo ir pensijų reikalų sekretorė Esther McVey, jaunesnioji „Brexit“ ministrė Suella Braverman ir už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas jaunesnysis ministras Shaileshas Vara. Tačiau aplinkos sekretorius Michaelas Gove'as nusprendė nepasekti jų pavyzdžiu, sakoma žiniasklaidos pranešimuose. Th. May vis dar gresia balsavimas dėl nepasitikėjimo, keliems konservatorių parlamentarams paskelbus, kad jie parašė laiškus su prašymais surengti tokį balsavimą. Sklandant gandams, kad tokių laiškų skaičius galėjo pasiekti 48 – balsavimui būtiną slenkstį, televizija „Sky News“ pranešė, kad visi konservatorių partinės drausmės prižiūrėtojai buvo iškviesti į Londoną.

